Karaman'da 5. Kattan Düşen Öğretmen Hayatını Kaybetti

Karaman'da 5. kat balkon penceresinden düşen 40 yaşındaki öğretmen Ebru Koçak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; annesi Medine Koçak da hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 00:45
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 00:45
Karaman'da, 5. kat balkon penceresinden düşerek ağır yaralanan genç öğretmen Ebru Koçak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda fenalaşan annesi Medine Koçak de hastaneye kaldırıldı.

Olayın gerçekleştiği adres ve anlar

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 1376. Sokak'ta bulunan 6 katlı Emiş Hatun Apartmanı'nın 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin namaz kılmak için abdest aldığı sırada balkona çıkan 40 yaşındaki öğretmen Ebru Koçak, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve hastanedeki süreç

Balkondan düşüşü gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ebru Koçak, olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Medine Koçak ise olay sonrası fenalaşarak polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışıldı ve çağrılan sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ebru Koçak kurtarılamadı.

Mesleği ve soruşturma

Olayda yaşamını yitiren Ebru Koçak'ın Sekiçeşme Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri balkonda inceleme yaptı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

