Karaman'da 51 Yeni Araç Emniyet ve Jandarmaya Törenle Tahsis Edildi

Karaman'da İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı emrinde kullanılmak üzere tahsis edilen 51 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Tören ve araçların gelişi

İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet ve jandarma bünyesinde kullanılmak üzere yapılan 9 bin 200 araç alımı kapsamında İstanbul'daki törenin ardından Karaman'a getirilen 51 araç, akşam saatlerinde Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na konvoy halinde geldi.

Meydanda ay-yıldız koreografisi oluşturan araçlar görsel bir şölen sundu. İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan koordinasyonunda hazırlanan koreografiyi Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli yerinde inceleyerek çalışmayı başarılı buldu.

Vali Çiçekli'nin açıklaması

Törende konuşan Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemize, şehrimize, bölgemize hayırlı hizmetler yapmaya, teşkilatlarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün de burada geçtiğimiz günlerde İstanbul’da toplu hizmete alma törenini yapmış bulunduğumuz 9 bin 200 araçtan ilimize getirmiş bulunduğumuz 51 aracı hizmete alma programı icra edeceğiz. 51 aracın dağılımı 31 araç emniyet müdürlüğümüzün, 20 araç jandarma teşkilatımızın kullanımında olacak. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’nın gerçekten büyük destekleriyle ilimize bu yeni araçlar kazandırılmış oluyor. İl Genel Meclisimiz, meclis başkanımız, meclis üyelerimiz, emniyet, jandarma, teşkilatımız diğer katkı destekte bulunan herkese yürekten, canı gönülden çok teşekkür ediyoruz. Teşkilatlarımız ve devletimiz güçlü. Bu araç gereçlerle bu daha da üst noktaya taşınacak inşallah. Milletimizin emniyeti, selameti, kamu güvenliği ve esenliği inşallah ilimizde çok daha üst seviyede korunmaya devam edecek. Hayırlı olsun"

Teslimat ve görev dağılımı

Konuşmanın ardından yapılan dua ile araçlar resmi olarak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Daha sonra yeni araçlar şehir turuna çıkarak görev yerlerine yönlendirildi.

Programa, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve il protokolü katıldı.

