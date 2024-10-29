Karaman'da Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın Piri Reis Mahallesi'nde Çıktı

Karaman'da, Piri Reis Mahallesi Şehit Zeki Yaşar Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

Yangın Söndürüldü

Yangını gören çevre sakinleri hemen durumu yetkililere bildirdi ve kısa sürede olay yerine itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye çalışanları, yangını etkili bir şekilde kontrol altına alarak söndürdü.

Hasar Tespiti Bekleniyor

Söndürülen yangının ardından, çatıda bazı hasarların meydana geldiği belirlendi. Yetkililerin hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.

Karaman'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, çatıda hasara neden oldu.

Karaman'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, çatıda hasara neden oldu.