Karaman'da Hafif Ticari Araç Yaya Kadın Çarptı, Hayatını Kaybetti

Karaman'da Trajik Kaza

Karaman'da meydana gelen korkunç bir trafik kazasında, hafif ticari aracın çarptığı 66 yaşındaki Havva Çapan hayatını kaybetti. Olay, Urgan Mahallesi, 1993. Sokak’ta, Ş.K. idaresindeki 70 ABP 018 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Çapan'a çarptığında meydana geldi.

Kaza Anında Yaşananlar

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirerek yardım çağırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye Kaldırıldı, Ancak Kurtarılamadı

Yaralı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Havva Çapan, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu üzücü olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

