DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.801.980,68 -1,17%

Karaman'da Hafif Ticari Araç Yaya Kadın Çarptı, Hayatını Kaybetti

Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olay detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 09:41
Karaman'da Hafif Ticari Araç Yaya Kadın Çarptı, Hayatını Kaybetti

Karaman'da Trajik Kaza

Karaman'da meydana gelen korkunç bir trafik kazasında, hafif ticari aracın çarptığı 66 yaşındaki Havva Çapan hayatını kaybetti. Olay, Urgan Mahallesi, 1993. Sokak’ta, Ş.K. idaresindeki 70 ABP 018 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Çapan'a çarptığında meydana geldi.

Kaza Anında Yaşananlar

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirerek yardım çağırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye Kaldırıldı, Ancak Kurtarılamadı

Yaralı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Havva Çapan, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu üzücü olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'dek Kuraklık, Keramettin Göleti'ndeki Su Seviyesini Yüzde 5'e Düşürdü
2
Bağcılar'da 13 Katlı Binanın Çatısında Yangın: Vatandaşlar Tahliye Edildi
3
Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Doğum Gününde Çanakkale'de Anıldı
4
İstanbul'da Uluslararası Hukuk Bağlamında Filistin Konferansı Düzenlendi
5
Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!
6
Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme
7
Ömer Ziya Belviranlı'nın Cenazesi Uğurlandı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı