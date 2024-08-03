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Karaman'da Heniyye İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

Karaman'da, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikast ve İsrail'in Gazze saldırılarını protesto için yürüyüş gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 20:57
Karaman'da Heniyye İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

Karaman'da Protesto Yürüyüşü

Karaman'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikast ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Etkinlik, Araboğlu Camisi önünde bir araya gelen Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri ve yerel halk tarafından gerçekleştirildi.

Yürüyüş Detayları

Yürüyüşe katılan grup, Filistin bayrakları ile donanmış bir şekilde, Akttekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı. Katılımcılar, yürüyüş boyunca İsrail aleyhinde çeşitli sloganlar attı.

Etkinliğin Sonuçlandırılması

Yürüyüş, katılımcılar tarafından yapılan dualarla noktalandı. Bu protesto, Karaman halkının uluslararası meseleler karşısındaki duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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