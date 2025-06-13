Karaman'da Kavga: Tabanca Kabzasıyla Vuruş, Bir Kişi Ağır Yaralı

Karaman'da Kavga Sonucu Ağır Yaralama Olayı

Karaman'da, Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana gelen kavga sonucunda bir kişi ağır yaralandı. Olay, G.C. (36) ve O.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmayla başladı.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte O.D., tabancayla havaya bir el ateş ederek tehditle durumu daha da tırmandırdı. Ardından, tabancanın kabzası ile G.C.'nin başına vurdu.

Ağır Yaralı G.C. Hastaneye Kaldırıldı

Olayın ardından, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yaralı G.C., Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne acil olarak kaldırıldı ve burada hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Yakalandı

Olay sonrası kaçan O.D., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karaman'da çıkan kavgada tabancanın kabzasıyla başına vurduğu kişiyi ağır yaralayan şüpheli yakalandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da çıkan kavgada tabancanın kabzasıyla başına vurduğu kişiyi ağır yaralayan şüpheli yakalandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.