Karaman'da Kavşak Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Karaman'da kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü E.B. yaralandı; müdahale sonrası Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 12:36
Hürriyet Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı'nda meydana geldi

Karamanda meydana gelen kazada, kavşakta seyir halindeki 07 ACP 995 plakalı motosiklet ile 42 AAP 652 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü E.B. ile otomobil sürücüsü H.G. arasındaki çarpışmanın etkisiyle E.B. yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı E.B., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

