Karaman'da Kavşak Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Hürriyet Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı'nda meydana geldi

Karamanda meydana gelen kazada, kavşakta seyir halindeki 07 ACP 995 plakalı motosiklet ile 42 AAP 652 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü E.B. ile otomobil sürücüsü H.G. arasındaki çarpışmanın etkisiyle E.B. yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı E.B., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

