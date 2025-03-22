Karaman'da Korkutan Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karaman'da Yangın Faciası

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, Kayaönü köyündeki iki katlı müstakil bir evde meydana gelen yangında, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, mahalle sakinleri tarafından ihbar edildi. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Hayatını Kaybeden ve Yaralanan Kişi

Yangın sırasında evde bulunan 84 yaşındaki Mustafa Sak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralanan Şerife Sak ise olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Mustafa Sak'ın cenazesi, Ermenek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.