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Karaman'da Obruk Oluştu: Tarım Alanında Tehlike

Ayrancı'da 14,5 metre çapında obruk, mısır hasadı sırasında ortaya çıktı. Yetkililer inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 12:20
Karaman'da Obruk Oluştu: Tarım Alanında Tehlike

Karaman'da Tehlikeli Obruk Olayı

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, mısır tarlasında 14,5 metre çapında ve 8 metre derinliğinde bir obruk meydana geldi. Olay, Ambar köyündeki tarım arazisinde hasat yapılırken gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Hasat sırasında obruğu fark eden biçerdöver şoförü, durumu hemen yetkililere iletti. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde detaylı incelemeler yaptı.

Tarla Sahibinin Açıklamaları

Tarla sahibi Bekir Tekinli, mısır ektikleri sırada obrukun mevcut olmadığını, biçerdöverle hasat sırasında fark edildiğini belirtti. Tekinli, "Geçmiş yıllarda bu çevrede benzer obrukların oluştuğunu hatırlıyorum. Çocukluğumda yan tarafta bir obruk vardı ama o toprakla doldurulmuştu. Son 3 yılda burada 3 obruk oluştu ve yetkililerden köklü çözüm bekliyoruz," şeklinde konuştu.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 14,5 metre çapında, derinliği 8 metreyi bulan obruk meydana...

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 14,5 metre çapında, derinliği 8 metreyi bulan obruk meydana geldi.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 14,5 metre çapında, derinliği 8 metreyi bulan obruk meydana...

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 14,5 metre çapında, derinliği 8 metreyi bulan obruk meydana geldi.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 14,5 metre çapında, derinliği 8 metreyi bulan obruk meydana...

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 14,5 metre çapında, derinliği 8 metreyi bulan obruk meydana geldi.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 14,5 metre çapında, derinliği 8 metreyi bulan obruk meydana...

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 14,5 metre çapında, derinliği 8 metreyi bulan obruk meydana geldi.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 14,5 metre çapında, derinliği 8 metreyi bulan obruk meydana...

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 14,5 metre çapında, derinliği 8 metreyi bulan obruk meydana geldi.

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