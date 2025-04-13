DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 0%
ALTIN
3.957,95 0%
BITCOIN
3.204.776,26 1,08%

Karaman'da Oryantiring Etkinliği Heyecan Yarattı

Karaman'da 'Aile Yılı' kapsamında düzenlenen oryantiring etkinliği, ailelere eğlenceli anlar sundu.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 20:02
Karaman'da Oryantiring Etkinliği Heyecan Yarattı

Karaman'da, 'Aile Yılı' kapsamında düzenlenen oryantiring etkinliği büyük ilgi gördü. Oryantiring, harita yardımı ile yön bulmayı içeren ve zamana karşı yapılan bir spor dalı olarak biliniyor.

Karaman Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Karaman İl Temsilciliği işbirliğinde, Türk Dünyası Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte aileler, hazırlanan üç farklı oryantiring parkurunda zaman geçirdi.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ettiğini hatırlattı. Çiçekli, etkinliğin Karaman'ın tanıtımı ve oryantiring sporunun yaygınlaşması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler ise 'Aile Yılı' etkinlikleri çerçevesinde ailelerin dijital bağımlılıktan uzaklaştırılarak doğayla buluşturulması amacıyla 56 ilde çalışmalar yapılacağını açıkladı. İlk etkinliğin Karaman'da yapıldığını belirten Güler, pilot il olarak Kırıkkale, Antalya ve Gaziantep'te de Nisan ayında etkinliklerin düzenleneceğini duyurdu.

Etkinliğe katılan Fatma Eser, ailesiyle birlikte bu etkinliği çok sevdiklerini ve keyif aldıklarını ifade etti. Oryantiring deneyimi, ailelere katılım belgesi verilmesiyle sona erdi.

Karaman'da "Aile Yılı" kapsamında oryantiring (harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı...

Karaman'da "Aile Yılı" kapsamında oryantiring (harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan spor) etkinliği düzenlendi.

Karaman'da "Aile Yılı" kapsamında oryantiring (harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı...

Karaman'da "Aile Yılı" kapsamında oryantiring (harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan spor) etkinliği düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Coşkulu 'Mevlid-i Nebi' Etkinliği Düzenlendi
2
Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
3
Üsküdar'da Komşusu Tarafından Bıçaklanan Kenan Hamarat Ebedi İstirahatine Uğurlandı
4
İsrail Saldırısı Gazze'de 6 Çocuğu Hayattan Kopardı
5
Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
6
İtalya'da On Binlerce Kişi AB'nin Yeniden Silahlanma Planını Protesto Etti
7
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Sokak Hayvanları Sorununun Kökünden Çözülmesi Gerekiyor

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık