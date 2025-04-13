Karaman'da Oryantiring Etkinliği Heyecan Yarattı

Karaman'da, 'Aile Yılı' kapsamında düzenlenen oryantiring etkinliği büyük ilgi gördü. Oryantiring, harita yardımı ile yön bulmayı içeren ve zamana karşı yapılan bir spor dalı olarak biliniyor.

Karaman Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Karaman İl Temsilciliği işbirliğinde, Türk Dünyası Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte aileler, hazırlanan üç farklı oryantiring parkurunda zaman geçirdi.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ettiğini hatırlattı. Çiçekli, etkinliğin Karaman'ın tanıtımı ve oryantiring sporunun yaygınlaşması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler ise 'Aile Yılı' etkinlikleri çerçevesinde ailelerin dijital bağımlılıktan uzaklaştırılarak doğayla buluşturulması amacıyla 56 ilde çalışmalar yapılacağını açıkladı. İlk etkinliğin Karaman'da yapıldığını belirten Güler, pilot il olarak Kırıkkale, Antalya ve Gaziantep'te de Nisan ayında etkinliklerin düzenleneceğini duyurdu.

Etkinliğe katılan Fatma Eser, ailesiyle birlikte bu etkinliği çok sevdiklerini ve keyif aldıklarını ifade etti. Oryantiring deneyimi, ailelere katılım belgesi verilmesiyle sona erdi.

Karaman'da "Aile Yılı" kapsamında oryantiring (harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan spor) etkinliği düzenlendi.

Karaman'da "Aile Yılı" kapsamında oryantiring (harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan spor) etkinliği düzenlendi.