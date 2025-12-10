DOLAR
Karaman'da Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi Eğitimi: 22 Personele Simülasyonlu Eğitim

Karaman İl Ambulans Servisi'nin 4 günlük eğitimiyle 22 personele çağrı karşılama ve yönlendirme becerileri simülasyonlu çalışmalarla geliştirildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:07
Karaman'da Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi Eğitimi: 22 Personele Simülasyonlu Eğitim

Karaman'da Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi Eğitimi

Karaman’da İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından acil sağlık komuta kontrol merkezi çalışanlarına "Tıbbi acil çağrı yönetimi eğitimi" verildi.

Başhekimlik eğitim salonunda, biri koordinatör olmak üzere beş eğitmence verilen eğitimler 4 gün sürdü.

Programın hedefi, acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin vaka çağrılarını doğru ve hızlı şekilde yönetebilmesine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmekti. Eğitim süresince 22 personele çağrı karşılama, vaka değerlendirme, yönlendirme ve koordinasyon süreçlerine ilişkin teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı senaryo çalışmaları da yapıldı.

"Çağrı yönetimi doğru analiz ve etkili iletişim gerektiriyor"

Verilen eğitimle ilgili konuşan İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi Koordinatörü Acil Tıp Teknisyeni Gülay Erden Ertürk, tıbbi acil çağrı yönetiminin yalnızca bilgi değil, güçlü refleks, doğru analiz ve etkili iletişim gerektiriyor. Eğitim programı kapsamında simülasyonlar da katılımcıların olayları değerlendirme ve doğru yönlendirme becerilerindeki gelişimi gözlemledik" dedi.

Eğitimin kazanımlarını değerlendiren Komuta Kontrol Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Harun Giraz ise, "Eğitim, hastayı görmeden olay yerini zihinde canlandırarak müdahale etmeyi öğretti. Ayrıca hasta yakınlarına klinik durumu anlaşılır bir dille aktarabilme konusunda önemli katkı sağladı" diye konuştu.

