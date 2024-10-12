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Karaman'da Yakıt Tankerine Çarpan Hafif Ticari Araç Kazası

Karaman'da gerçekleşen trafik kazasında hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 09:49
Karaman'da Yakıt Tankerine Çarpan Hafif Ticari Araç Kazası

Karaman'da Trafik Kazası

Karaman'da meydana gelen trajik bir kazada, yakıt tankerine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Olay, Karaman-Konya kara yolunun 4. kilometresinde gerçekleşti. 20 yaşındaki Mehmet Korkmaz yönetimindeki 70 AAK 265 plakalı hafif ticari araç, İ.P. yönetimindeki 31 APJ 131 plakalı bir yakıt tankerine arkadan çarptı.

Yardım Çağrısı ve Sonrasındaki Gelişmeler

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Korkmaz, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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