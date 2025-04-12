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Karaman'da Zirahi Don Elma Ağaçlarına Zarar Verdi

Karaman'da zirai don nedeniyle elma ağaçlarında hasar oluştu. Ziraat Odası inceleme yaptı, tedbirler yetersiz kaldı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 17:18
Karaman'da Zirahi Don Elma Ağaçlarına Zarar Verdi

Karaman'da Zirai Don Hasarı

Karaman'da meydana gelen zirai don olayının ardından elma bahçelerinde ciddi zararlar oluştu. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, ağaçlardaki hasarı yerinde inceleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

İnceleme ve Tespit Çalışmaları

Bayram, yaptığı açıklamada, bölgedeki hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu elma ağaçlarının zarar gördüğünü belirtti. Karaman'da yaklaşık 250 bin dekar alanda 16 milyon elma ağacıyla üretim yapıldığına dikkat çeken Bayram, "Elma bahçelerinde sabaha kadar üreticilerle diyalog halindeydik. Üreticiler ellerinden gelen tüm önlemleri almaya çalıştı. Bahçelerde pervaneler çalıştırıldı, lastik ve saman balyası yakıldı, sulama yapıldı. Ancak bu tedbirler yeterli olmaktan uzak kaldı," diye ifade etti.

Hasar Tespit Çalışmaları Başlayacak

Bayram ayrıca, elma bahçelerindeki hasar tespit çalışmalarının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacağını dile getirdi.

Üreticilerin Mücadelesi

Elma Üreticileri Birliği Başkanı Celil Serin, bahçe sahiplerinin son 4 gündür zirai donla mücadele ettiklerini belirterek, "Üreticilerimiz bahçelerde ateş yakıp sulama yaparak ağaçlardaki hasarı önlemek için gayret gösteriyor," dedi.

Elma üreticisi Atila Topbaş ise zirai don nedeniyle bahçelerindeki zararı en aza indirmek için yoğun bir çaba içinde olduklarını ifade etti.

Karaman'da zirai don nedeniyle zarar gören elma bahçelerinde inceleme yapıldı. Elma ağaçları ...

Karaman'da zirai don nedeniyle zarar gören elma bahçelerinde inceleme yapıldı. Elma ağaçları donla mücadele kapsamında sulama yöntemiyle buzla kaplanıyor.

Karaman'da zirai don nedeniyle zarar gören elma bahçelerinde inceleme yapıldı. Elma ağaçları ...

Karaman'da zirai don nedeniyle zarar gören elma bahçelerinde inceleme yapıldı. Elma ağaçları donla mücadele kapsamında sulama yöntemiyle buzla kaplanıyor.

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