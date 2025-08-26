DOLAR
41,03 -0,07%
EURO
47,75 -0,14%
ALTIN
4.456,17 -0,49%
BITCOIN
4.526.749,05 -0,6%

Karaman Sudurağı'nda 15 Metre Çapında Obruk Oluştu

Karaman Sudurağı'nda 15 m çap, 5 m derinlikte obruk oluştu. AFAD inceleme yaptı; Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram tarıma etkisine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:35
Karaman Sudurağı'nda 15 Metre Çapında Obruk Oluştu

Karaman Sudurağı'nda 15 Metre Çapında Obruk Oluştu

Tarım arazisinde ani çöküntü, AFAD ekipleri inceleme başlattı

Karaman'ın merkeze bağlı Sudurağı beldesinde, bir mısır tarlasında 15 metre çapında ve 5 metre derinliğinde bir obruk meydana geldi.

Olay, mısır tarlasında sulama boruları toplanırken fark edilmesi üzerine yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri obruk çevresinde inceleme yaptı.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'yer altı sularının çekilmesiyle Karaman bölgesinde de obruklar oluşmaya başladığını' söyledi.

Bayram, obrukların bölgede tarımı olumsuz etkilediğini vurgulayarak, 'Konya'nın Karapınar ilçesinde ciddi manada obruk oluşmuştu ama son yıllarda Karaman'da da obruk oluşmaya başladı. Burası Karaman tarımı için önemli bir bölge.' dedi.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Karaman'ın merkeze bağlı Sudurağı beldesinde 15 metre çapında, derinliği 5 metreyi bulan obruk...

Karaman'ın merkeze bağlı Sudurağı beldesinde 15 metre çapında, derinliği 5 metreyi bulan obruk meydana geldi.

Karaman'ın merkeze bağlı Sudurağı beldesinde 15 metre çapında, derinliği 5 metreyi bulan obruk...

İLGİLİ HABERLER

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?
2
Hakkari'de 'Bir Anadolu Şenliği' Sürüyor: Denbejler ve Yudum Tatar Sahne Aldı
3
Muş'ta Minibüs Şarampole Devrildi: 10 Yaralı, 1'i Ağır
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Mesajı
5
MEB'den Liseye Hoş Geldin Kitapları — 9. Sınıf Uyum Rehberi
6
Mersin'de Kimlik Bildirmeyen Konaklama Tesisi Mühürlendi, Ruhsatı İptal Edildi
7
İshak Paşa Sarayı'na Yaz Akını: Doğubayazıt'ta UNESCO Listeli Tarihi Yapıda Yoğunluk

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)