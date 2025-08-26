Karaman Sudurağı'nda 15 Metre Çapında Obruk Oluştu

Tarım arazisinde ani çöküntü, AFAD ekipleri inceleme başlattı

Karaman'ın merkeze bağlı Sudurağı beldesinde, bir mısır tarlasında 15 metre çapında ve 5 metre derinliğinde bir obruk meydana geldi.

Olay, mısır tarlasında sulama boruları toplanırken fark edilmesi üzerine yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri obruk çevresinde inceleme yaptı.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'yer altı sularının çekilmesiyle Karaman bölgesinde de obruklar oluşmaya başladığını' söyledi.

Bayram, obrukların bölgede tarımı olumsuz etkilediğini vurgulayarak, 'Konya'nın Karapınar ilçesinde ciddi manada obruk oluşmuştu ama son yıllarda Karaman'da da obruk oluşmaya başladı. Burası Karaman tarımı için önemli bir bölge.' dedi.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Karaman'ın merkeze bağlı Sudurağı beldesinde 15 metre çapında, derinliği 5 metreyi bulan obruk meydana geldi.