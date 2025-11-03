Karan: "TMO ya fiyatlarını güncellesin ya da alımlarını sonlandırsın"

TMO'nun 2025 fındık alım fiyatı serbest piyasa baskısına mı yol açıyor?

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nun 2025 yılı fındık alım fiyatının serbest piyasa koşullarının altında kaldığını belirtti. Karan, bunun tekelci firmaların fiyatlar üzerinde baskı kurmasına zemin hazırladığını vurguladı.

Karan, son dönemde serbest piyasada görülen düşüşte TMO'nun belirlediği fiyatın etkili olduğunu savunarak, 200 lira seviyesindeki alım fiyatının düşük fiyatla alım yapmak isteyen tekelci yapıların eline koz verdiğini ifade etti.

Başkan Karan, konuyla ilgili açıklamasında: "Nisan ayında meydana gelen zirai don ve temmuzdaki aşırı sıcaklar ürün üzerinde zaten büyük zarara yol açtı. Rekolte beklentilerin çok altında kaldı. Bu da serbest piyasada fiyatları yukarı çekti. Ancak bu durumdan rahatsız olan tekelci yapılar, fiyatı baskılamak için TMO'nun düşük alım fiyatını referans gösteriyor" dedi.

Karan, TMO'ya alım fiyatını güncelleme ya da mevcut kampanyayı sonlandırma çağrısında bulundu.

GİRESUN ZİRAAT ODASI BAŞKANI NURİTTİN KARAN