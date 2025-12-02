Karapınar'da Kan Bağışı Kampanyasında 102 Ünite Toplandı

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu ev sahipliği yaptı

Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen kan bağışı etkinliğinde 1 günde 102 ünite kan bağışı toplandı.

Etkinlik, Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi. Akademik ve idari personel ile öğrenciler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Katılımcıların görüşleri ve okul yönetiminin açıklaması

Öğrenciler, kan vermenin hem sağlık açısından faydalı olduğunu hem de ihtiyaç sahiplerine umut olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Okul yönetimi ise kan bağışının toplumsal dayanışmanın önemli bir örneği olduğunu vurgulayarak, tüm bağışçılara teşekkür etti.

