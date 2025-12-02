Karapınar'da Kan Bağışı Kampanyasında 102 Ünite Toplandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar MYO'da düzenlenen kampanyada 1 günde 102 ünite kan bağışı yapıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 16:04
Karapınar'da Kan Bağışı Kampanyasında 102 Ünite Toplandı

Karapınar'da Kan Bağışı Kampanyasında 102 Ünite Toplandı

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu ev sahipliği yaptı

Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen kan bağışı etkinliğinde 1 günde 102 ünite kan bağışı toplandı.

Etkinlik, Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi. Akademik ve idari personel ile öğrenciler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Katılımcıların görüşleri ve okul yönetiminin açıklaması

Öğrenciler, kan vermenin hem sağlık açısından faydalı olduğunu hem de ihtiyaç sahiplerine umut olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Okul yönetimi ise kan bağışının toplumsal dayanışmanın önemli bir örneği olduğunu vurgulayarak, tüm bağışçılara teşekkür etti.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA YAPILAN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINDA BİR GÜNDE 102 ÜNİTE KAN BAĞIŞLANDI.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaplı’da Rampadan Düşen Otomobil 8 Metreden Park Halindeki Aracın Üzerine Çıktı
2
Samsun'da Silahlı Saldırı: 1’i Çocuk 7 Kişi Tutuklandı
3
Erbaa'da elektrik kontağı yangını: Tek katlı ev küle döndü
4
Erzincan Belediyesi Zabıta'dan Tandır ve Lavaş Üreticilerine Sıkı Denetim
5
Bulgaristan’da Protestolar: Gözaltı 71’e Yükseldi, Bütçe Geri Çekildi
6
İzmit'te İnşaat Çalışması Yatak Odasının Duvarını Yıktı
7
Aydın'da Silahlı Yaralama: Şüpheli Ö.S. Tutuklandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde