Karasu'da Duygu Dolu 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda anlamlı tören

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle duygusal anlara sahne oldu. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı 4/C sınıfı öğrencisi Hamza Ayas yaptı. Ayas'ın duygulu konuşması uzun süre alkışlandı.

Törenin devamında 4/D sınıfı öğrencilerinin ront gösterisi sahnelendi. Ardından 3/A sınıfı öğrencisi Bilge Akkurt, "Atam’ın Yolu" adlı şiiri coşkuyla seslendirdi.

Etkinlikte ayrıca 4/F, 4/A ve 4/E sınıfları tarafından hazırlanan performanslar sunuldu; izleyenlere hem gurur hem de duygusal anlar yaşatıldı.

Programın sonunda okul müdürü Mustafa Tetik, anma etkinliğinde görev alan tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, Atatürk'ü anmanın sadece bir günle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

Tetik ayrıca, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında düzenlenen Sözlük Tasarım Yarışmasında ilçe birincisi olan 3/F sınıfı öğrencisi Fatih Uras Uzun'a plaket takdim ederek öğrenciyi tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE BULUNAN FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLEDİĞİ PROGRAMLA DUYGU DOLU ANLARA SAHNE OLDU. ÖĞRENCİLERİN ŞİİR, RONT GÖSTERİSİ VE ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILARDAN OLUŞAN ETKİNLİĞİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.