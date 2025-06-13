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Karatay Mevlana Gül Parkı Yeni Sezonunu Açtı

Konya'nın Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 tür gül ve 50 bin çiçeğiyle ziyaretçilerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 15:11
Karatay Mevlana Gül Parkı Yeni Sezonunu Açtı

Karatay Mevlana Gül Parkı Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Konya'da, 190 türde 50 bin gül barındıran Karatay Mevlana Gül Parkı, yeni sezonunu ziyaretçilerine açtı. Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde 14 bin metrekarelik bir alanda kurulu olan park, doğal güzellikleriyle misafirlerini bekliyor.

Doğanın Güzellikleri ile Dolu Bir Alan

Park, profesyonel ve amatör fotoğrafçılar için eşsiz bir doğal stüdyo ortamı sunuyor. Ziyaretçilerin hoş vakit geçirebileceği bir yaşam ve dinlenme alanı olarak öne çıkıyor.

Belediye Başkanı Kılca'dan Çağrı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gül kokularıyla dolu günlere ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Tüm vatandaşları parka davet ederken; "Yüzlerce çeşit gülün bulunduğu parkımızda, doğanın en güzel tonlarıyla iç içe olmanın huzurunu yaşıyoruz. Karatay Belediyesi olarak çevreye duyarlı, estetik ve sosyal yaşamı destekleyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz," diye belirtti.

Bölgenin doğal zenginliklerinin tadını çıkarmak ve gül kokuları eşliğinde keyifli anlar yaşamak için tüm halkı parka davet eden Kılca, bu güzellikleri birlikte paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

Konya'da 190 türde 50 bin gülün yer aldığı Karatay Mevlana Gül Parkı ziyaretçilerini...

Konya'da 190 türde 50 bin gülün yer aldığı Karatay Mevlana Gül Parkı ziyaretçilerini bekliyor.

Konya'da 190 türde 50 bin gülün yer aldığı Karatay Mevlana Gül Parkı ziyaretçilerini...

Konya'da 190 türde 50 bin gülün yer aldığı Karatay Mevlana Gül Parkı ziyaretçilerini bekliyor.

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