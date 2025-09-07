Karayolları'nda Yol Çalışmaları Trafiği Etkiliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, yapım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması

Etkilenen Güzergahlar

TEM Otoyolu (Hendek-Akyazı kavşakları 0-6. kilometre): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu (16-17. kilometre): Şev destekleme çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale Yolu (37-38. kilometre): Yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikametinde ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir İl Sınırı Yolu (27-32. kilometre): Yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Sinop-Samsun Yolu (46-50. kilometre): Üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü izin veriliyor.

Antakya-Samandağ Devlet Yolu (Ekinci FSK kapsamı, 7-8. kilometre): Yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Şuhut Yolu (21-25. kilometre): Şuhut Şehir Geçişindeki altyapı imalatları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alanya-Gazipaşa-5. Bölge Hududu Yolu (21-24. kilometre): Yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaman-Kırşehir Yolu (0-2. kilometre): Yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Pazaryolu-Erzurum Yolu (64-65. kilometre): Heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Sürücülere Uyarı

Sürücüler, çalışma bölgelerinde hızınızı düşürünüz, trafik işaretlerini takip ediniz ve görevlilerin yönlendirmelerine uyunuz. Güvenli ulaşım için dikkatli olunması önem taşımaktadır.