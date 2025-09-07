DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.552.582,75 -0,35%

Karayolları'nda Yol Çalışmaları Trafiği Etkiliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre birçok güzergahta yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor; sürücüler işaretlere uymalı ve dikkatli olmalı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 08:49
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 08:49
Karayolları'nda Yol Çalışmaları Trafiği Etkiliyor

Karayolları'nda Yol Çalışmaları Trafiği Etkiliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, yapım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması

Etkilenen Güzergahlar

TEM Otoyolu (Hendek-Akyazı kavşakları 0-6. kilometre): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu (16-17. kilometre): Şev destekleme çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale Yolu (37-38. kilometre): Yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikametinde ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir İl Sınırı Yolu (27-32. kilometre): Yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Sinop-Samsun Yolu (46-50. kilometre): Üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü izin veriliyor.

Antakya-Samandağ Devlet Yolu (Ekinci FSK kapsamı, 7-8. kilometre): Yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Şuhut Yolu (21-25. kilometre): Şuhut Şehir Geçişindeki altyapı imalatları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alanya-Gazipaşa-5. Bölge Hududu Yolu (21-24. kilometre): Yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaman-Kırşehir Yolu (0-2. kilometre): Yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Pazaryolu-Erzurum Yolu (64-65. kilometre): Heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Sürücülere Uyarı

Sürücüler, çalışma bölgelerinde hızınızı düşürünüz, trafik işaretlerini takip ediniz ve görevlilerin yönlendirmelerine uyunuz. Güvenli ulaşım için dikkatli olunması önem taşımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KPSS 2025: Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Başladı
2
Bolu'da Yayla Evi Yangını: Şüpheli H.Y. Tutuklandı
3
İlker Arslan teslim oldu: Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
4
TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi
5
Tekirdağ'da 3 Gündür Aranan Kadın: Marmaraereğlisi'nde Deniz Arama Çalışmaları
6
Çin Yaogan-40 03 Yer Gözlem Uydularını Fırlattı
7
Adana Karataş'ta Eski Eşini Dövdüğü İddia Edilen Zanlı Tutuklandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı