Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Karayollarındaki Durum

Kara yolları üzerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini duyuran yetkililer, sürücülerin dikkatli olmalarını ve trafik işaretlerine kesinlikle uymalarını tavsiye ediyor.

Anadolu Otoyolu’nda Kısıtlamalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu raporuna göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arasındaki bölümde, İstanbul yönünde tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde yenileme çalışmaları nedeniyle bölge trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, Abant Kavşağı'ndan D-100 Devlet yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola bağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Bakım Çalışmaları

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Sevindikli-İzmit kavşakları arasında (Ankara-İstanbul istikametinde) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılacaktır. Bu süreçte trafik Güney taşıma yolundan iki yönlü olarak sağlanacaktır.

TAG Otoyolu’nda Şerit Aktarımı

TAG Otoyolu'nun Osmaniye Kavşağı-Düziçi Kavşağı kesiminde üstyapı çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılmakta, ulaşıma Osmaniye istikametinden iki yönlü devam edilmektedir.

Saray-Büyükçekmece Yolunda Kapanmalar

Saray-Büyükçekmece yolunun 0-3. kilometrelerinde kavşak yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacak ve ulaşım, 3 kilometre mesafedeki köprülü kavşaktan sağlanacaktır.

Refahiye-Erzincan Yolundaki Çalışmalar

Refahiye-Erzincan yolunun 4-6. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmalarında sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir Yolunda Durum

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 13-14. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikametinin trafiğe kapatıldığı ve ulaşımın Kırıkkale-Kırşehir yönünde iki yönlü olarak sağlandığı belirtildi.

Gerede-Çerkeş Yolu Üzerindeki Çalışmalar

Gerede-Çerkeş yolunun 0-14. kilometreleri arasında üstyapı onarımlarına başlandığı için sürücülerin dikkatli seyretmeleri ve trafik işaretçilerine uymaları gerekmektedir.

Nevşehir-Ürgüp Yolunda Kontrollü Ulaşım

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde yapılan kavşak çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması uygulanmakta ve ulaşım kontrollü bir şekilde düzenlenmektedir.

Malatya-Gölbaşı Yolunda Servis Yolu Kullanımı

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sırasında ulaşım, servis yolundan gerçekleştirilmektedir.

Artvin Yolu Üzerindeki Köprü Onarımları

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 52, 59 ve 60. kilometrelerindeki köprülerde devam eden derz onarımları nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Bütün sürücülerin güvenli bir seyahat geçirebilmeleri için yukarıda belirtilen noktalarda dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları gerekmektedir.