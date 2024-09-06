Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Karayollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında çeşitli kısıtlamalar söz konusu.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 07:52
Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Karayollarındaki Durum

Kara yolları üzerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini duyuran yetkililer, sürücülerin dikkatli olmalarını ve trafik işaretlerine kesinlikle uymalarını tavsiye ediyor.

Anadolu Otoyolu’nda Kısıtlamalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu raporuna göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arasındaki bölümde, İstanbul yönünde tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde yenileme çalışmaları nedeniyle bölge trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, Abant Kavşağı'ndan D-100 Devlet yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola bağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Bakım Çalışmaları

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Sevindikli-İzmit kavşakları arasında (Ankara-İstanbul istikametinde) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılacaktır. Bu süreçte trafik Güney taşıma yolundan iki yönlü olarak sağlanacaktır.

TAG Otoyolu’nda Şerit Aktarımı

TAG Otoyolu'nun Osmaniye Kavşağı-Düziçi Kavşağı kesiminde üstyapı çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılmakta, ulaşıma Osmaniye istikametinden iki yönlü devam edilmektedir.

Saray-Büyükçekmece Yolunda Kapanmalar

Saray-Büyükçekmece yolunun 0-3. kilometrelerinde kavşak yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacak ve ulaşım, 3 kilometre mesafedeki köprülü kavşaktan sağlanacaktır.

Refahiye-Erzincan Yolundaki Çalışmalar

Refahiye-Erzincan yolunun 4-6. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmalarında sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir Yolunda Durum

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 13-14. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikametinin trafiğe kapatıldığı ve ulaşımın Kırıkkale-Kırşehir yönünde iki yönlü olarak sağlandığı belirtildi.

Gerede-Çerkeş Yolu Üzerindeki Çalışmalar

Gerede-Çerkeş yolunun 0-14. kilometreleri arasında üstyapı onarımlarına başlandığı için sürücülerin dikkatli seyretmeleri ve trafik işaretçilerine uymaları gerekmektedir.

Nevşehir-Ürgüp Yolunda Kontrollü Ulaşım

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde yapılan kavşak çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması uygulanmakta ve ulaşım kontrollü bir şekilde düzenlenmektedir.

Malatya-Gölbaşı Yolunda Servis Yolu Kullanımı

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sırasında ulaşım, servis yolundan gerçekleştirilmektedir.

Artvin Yolu Üzerindeki Köprü Onarımları

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 52, 59 ve 60. kilometrelerindeki köprülerde devam eden derz onarımları nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Bütün sürücülerin güvenli bir seyahat geçirebilmeleri için yukarıda belirtilen noktalarda dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları gerekmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Epic Games Store'dan oyunseverleri çıldırtan haber! 2024'ün en çok oynanan iki oyunu ücretsiz oldu

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu Memur Alımı İçin İlan Yayımladı! Hizmetli, Memur, Avukat....

6 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Epic Games Store'dan oyunseverleri çıldırtan haber! 2024'ün en çok oynanan iki oyunu ücretsiz oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak