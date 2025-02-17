Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor!

Kara yollarında Trafik Durumu

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürmekte olup, bu kesimlerde sürücülerden yavaş gitmeleri ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları beklenmektedir.

Önemli Yol Durum Bilgileri

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, çeşitli güzergahlarda önemli çalışmalar devam etmektedir:

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Hatay istikameti trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanmaktadır.

olup, ulaşım diğer istikametten sağlanmaktadır. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülmektedir.

sürdürülmektedir. Kınalı-Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilmektedir.

gerçekleştirilmektedir. Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yol çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Manavgat-Alanya yolunun 6-10. kilometrelerinde yol çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam etmektedir.

etmektedir. Denizli-Serinhisar yolunun 30-33. kilometrelerindeki kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülmektedir.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-90. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerindeki kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanmaktadır.

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilmektedir.

Trabzon-Maçka yolunun 5-25. kilometrelerinde fiber optik kablo çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü devam etmektedir.

Sürücülerden, belirtilen yol güzergahlarında dikkatli olmaları ve trafik kurallarına harfiyen uymaları önemle rica edilmektedir.