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Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk Filminin Çekimleri Başladı

Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk'un çekimleri TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye ortaklığında başladı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 13:34
Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk Filminin Çekimleri Başladı

Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk Filminin Çekimleri Başladı

Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk filminin çekimleri heyecanla başladı. TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye ortak yapımcılığında hayata geçirilen bu yapım, Kardeş Takımı serisinin üçüncü ve son halkası olma özelliğini taşıyor.

Yönetmen ve Senaryo Ekibi

Filmin yönetmenliğini Bedran Güzel üstlenirken, senaryosunu Elif Dede kaleme aldı. Bu güçlü ekip ile birlikte, serinin hayranları önemli anlara tanıklık etmeye hazırlanıyor.

Başrollerde Kimler Var?

Filmde Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel ve Berat Efe Parlar gibi yetenekli isimler başrol alıyor. Her bir oyuncu, filmdeki karakterleriyle izleyicilere sürükleyici bir deneyim sunacak.

Temalar ve Hikaye

Takım ruhu, cesaret ve bağlılık gibi değerleri ele alan Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk, bir ajan ailesinin maceralarını sinema salonlarına taşıyacak. İzleyiciler, karakterlerin zaman yolculuğu yaparak karşılaştıkları zorlukları takip ederken, bu değerlerin önemini de deneyimleyecek.

"Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk" filminin çekimleri başladı.TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye...

"Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk" filminin çekimleri başladı.TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye ortak yapımcılığında hayata geçirilen "Kardeş Takımı" serisinin üçüncü ve son filminde yönetmenliği Bedran Güzel üstleniyor.

"Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk" filminin çekimleri başladı.TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye...

"Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk" filminin çekimleri başladı.TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye ortak yapımcılığında hayata geçirilen "Kardeş Takımı" serisinin üçüncü ve son filminde yönetmenliği Bedran Güzel üstleniyor.

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