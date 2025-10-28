Kargı Panayırı'nda Vosvos Festivali Başladı

Ankara Volkswagen Fun Club üyeleri ilçede renkli görüntüler oluşturdu

Çorum'un Kargı ilçesinde asırlık gelenek Kargı Panayırı kapsamında Vosvos Festivali düzenlendi. Etkinlik, Kargı Kaymakamlığı ve Kargı Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirildi.

Ankara Volkswagen Fun Club üyeleri araçlarıyla ilçeye geldi. Araçlarıyla ilçe merkezinden geçen vosvos tutkunları, vatandaşları selamladı ve ilçe sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Katılımcılar kendileri için ayrılan alanda kamp çadırlarını kurarak, rengarenk vosvoslarını sergiledi. Çayır alanında vosvosçularla bir araya gelen vatandaşlar, araçlarla fotoğraf çektirdi.

Ankara Volkswagen Fun Club Başkanı Olgun Şensoy AA muhabirine, 1993'te Ankara'da kurulan derneğin üyeleri olarak özel ilgiye muhtaç çocuklar yararına düzenlenen etkinliklerde ve resmi bayramlarda bir araya geldiklerini söyledi.

Olgun Şensoy şunları ifade etti: "Bu araçlar bizim için özel ve önemli. O nedenle garajlarımızdan sadece özel günlerde çıkartıyoruz. Bugün de 3. kez Kargı'ya geliyoruz. Kargı Panayırı için buradayız. 29 Ekim'de yapılacak Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine de renk renk vosvoslarımızla katılmak için bekliyoruz."

Güneş Karakuş ise vosvos aracını aldıktan sonra ilk kamp deneyimini Kargı Panayırı'nda yaşadığını vurgulayarak, "Biraz heyecanlıyım. Çok güzel geçiyor. Bizi çok hoşgörüyle karşıladılar. Bundan sonraki yıllarda yine festival düzenlenirse gelmek istiyorum." diye konuştu.

Vosvosçular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yarın ilçede düzenlenecek fener alayına katılacak.

