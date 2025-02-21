Karınca Yuvası Sergisi Cermodern'de Sanatseverleri Bekliyor

Ahmet Yiğider'in 'Karınca Yuvası' Sergisi Cermodern'de

Sanatçı Ahmet Yiğider'in merakla beklenen 'Karınca Yuvası' sergisi, 27 Şubat tarihinde Cermodern'de sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Dilek Karaaziz Şener'in üstlendiği bu etkileyici sergi, 23 Mart tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

Bir Duyusal Deneyim

Sergide, metal ve bez kullanılarak üretilen dev boyutlu heykellerin spiral planı içine yerleştirilen ziyaretçiler, karınca kokusunu deneyimleyecek. Ahmet Yiğider, karıncaların sosyal davranışları ve bunların kokuyla ilişkisini derinlemesine inceleyen sanat eserleri ile izleyici karşısına çıkıyor.

Sanat ve Bilim Arasındaki Sentez

Yiğider projesi hakkında yaptığı açıklamada, “Analitik kimya metotlarıyla tespit ettiğim uçucu moleküllerin bir kısmı karınca salgılarının olfaktif karakteri hakkında ipucu veriyor. Sonraki süreçte bu karmaşık molekül dökümünü ve duyusal analiz bulgularımı birleştirerek insanoğlunun deneyimine açık bir 'karınca kokusu' bileşimi oluşturabildim” dedi. Sanatçı, doğanın en büyük hayvansal biyokütlesine sahip karıncalar ve insanlar arasındaki sessiz anlatıya işaret etmek istediğini belirtti.