Karl Bushby Türkiye etabını tamamlayıp Kapıkule'den Avrupa'ya geçti

İngiliz gezgin Karl Bushby, 26 yıl önce Şili'den başladığı yürüyüşünde Türkiye bölümünü tamamladı ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçerek Avrupa ayağını başlattı.

Türkiye yolculuğu ve izlenimler

56 yaşındaki Bushby, Gürcistan üzerinden bu yıl şubat ayında Türkiye'ye giriş yaptı ve yürüyüşüne devam ederek Edirne'ye ulaştı. Buradaki hareketiyle Türkiye'deki yolculuğunu sonlandırdı ve Avrupa'ya geçiş yaptı.

Türkiye hakkında duygularını şu sözlerle aktardı: "Türkiye harikaydı, muhteşem bir ülke, insanları harika. Tanıyabileceğiniz en iyi insanlar burada. Türkiye'de çok arkadaş edindim. İnsanlar, hava çok güzel. Gerçekten güzel bir ülke. Harika bir sahil şeridiniz var, sonra dağlara giriyorsunuz. Çok zorlayıcıydı. O dağlarda çok kilo verdim.

Türkiye, dünyanın en misafirperver ülkelerinden biri olarak ünlü. Bunu çok insandan duymuştum. Bu tarafa gelirken tanıştığım birçok gezgin bana, 'Türkiye harika olacak.' diyordu. Haklılardı. Evet, haklılardı. Misafirperverlik muhteşem. İnsanların sokakta durup sizinle konuşması, bu, dünyanın birçok yerinde olan bir şey değil."

Avrupa rotası ve yolculuğun genel hatları

Bushby, yolculuğunun son ayağının Avrupa olduğunu belirtti ve rotasının sırasıyla Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık olduğunu aktardı. Yaklaşık 6 ay sürecek bir yolculuk beklediğini söyledi.

1998'de Şili'den yola çıkan Bushby, yaklaşık dört yıllık uzun bir sürecin ardından Darien Boşluğu'nu geçip Panama Kanalı üzerinden Kuzey Amerika'ya ulaştı. Meksika, ABD ve Kanada üzerinden Alaska'ya yürüdü ve 2006'da buzlarla kaplı Bering Boğazı'nı aşarak Rusya'ya girdi.

Rusya'da izinsiz giriş iddiasıyla gözaltına alındı; iki ay sonra serbest bırakılıp yürüyüşüne devam etmesine izin verildi. Vize sorunları nedeniyle zaman zaman uçarak ayrılmak zorunda kaldığı dönemler oldu, ancak bıraktığı noktaya geri dönüp yürüyüşünü sürdürdü.

Bushby daha sonra Moğolistan ve Orta Asya üzerinden Hazar Denizi'ne ulaştı; burayı teknede ve zaman zaman yüzerek geçti. Gezgin, şubat ayında Türkiye'ye giriş yaptı ve Edirne'den Kapıkule'yi kullanarak Bulgaristan'a geçti.

Kapıkule'den Bulgaristan'a geçiş ile Avrupa ayağını başlatan Bushby'nin uzun soluklu dünya yürüyüşü, planladığı rotayla devam ediyor.

