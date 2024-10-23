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Karnataka'da İnşaat Halindeki Bina Çöktü: 5 Ölü

Hindistan'da bir inşaatın çökmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:24
Karnataka'da İnşaat Halindeki Bina Çöktü: 5 Ölü

Karnataka'da Faciaya Neden Olan Bina Çöktü

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde inşaat aşamasındaki bir bina çökmüş, bu olay sonucunda 5 kişi yaşamını yitirmiştir. Olay, Bengaluru kentinde gerçekleşirken, NDTV kanalının aktardığına göre, yetkililer olay yerine derhal müdahale etti.

Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, binanın çöküşü esnasında içeride yaklaşık 20 kişinin bulunduğu tahmin edilmektedir. Şu ana kadar 13 kişi kurtarılmış olup, arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürdürülmektedir.

Yasadışı İnşaat Uyarısı

Karnataka Başbakan Yardımcısı DK Shivakumar, olay yeri ziyaretinde, binanın izinsiz olarak inşa edildiğini belirtmiştir. Zamanında önlem alınmadığı için yaşanan bu trajedinin kendileri için bir ders niteliği taşıdığını vurgulayan Shivakumar, izinsiz inşaatların sahiplerine karşı gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını bildirmiştir.

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