Kars Çayı'na Düşen Hafif Ticari Araçta Sürücü Kurtarıldı

Kars Kalesi eteklerinde Kars Çayı'na düşen hafif ticari aracın sürücüsü Serdar K. (27), polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 20:00
Olayın Detayları

Kars Kalesi eteklerinde meydana gelen kazada, Serdar K. (27) yönetimindeki hafif ticari araç yaklaşık 10 metre yükseklikten Kars Çayı'na düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Aracıyla suda mahsur kalan sürücü, ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kurtarılan Serdar K., sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi için Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kars Çayı'na düşen hafif ticari aracın sürücüsü ekiplerce kurtarıldı.

