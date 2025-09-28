Kars Digor'da Akraba Kavgası: 5 Kişi Yaralandı

Kars'ın Digor ilçesi Dağpınar beldesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı; yaralılar farklı hastanelere sevk edildi.

Dağpınar beldesinde silahlı çatışma

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde, akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan arbedenin silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu toplam 5 kişi yaralandı.

Olayda, M.E. ile karşı taraftan U.E, T.E, A.E. ve E.E. yaralanırken, M.E.'nin bacağından silahla vurulduğu bildirildi.

Yaralılardan M.E. Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralılar Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne gönderildi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ve jandarma ekiplerince beldede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

