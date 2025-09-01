Kars'ın Sarıkamış'ında Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Sarıkamış ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı. Olay, Sırataşlar Köyü Yukarı Sırataşlar mevkisinde gerçekleşti.

Kaza detayları

Kazada, Recep Güneş'in kullandığı 35 BUH 336 plakalı otomobil ile Adem Turgut idaresindeki 36 ABJ 971 plakalı otomobil çarpıştı. Aynı yönden gelen Ömer Güneş yönetimindeki 25 ACT 371 plakalı hafif ticari araç ise kaza yapan bu araçlara çarptı.

Müdahale ve yaralılar

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri ile 35 BUH 336 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Yasemen, İsmail Hakkı, Haniye ve Ahmet Güneş çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ekiplerden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.

