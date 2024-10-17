Kars'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

Kars'ı Beyaza Bürüyen Kar Yağışı

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesi ile yüksek kesimlerinde kar yağışından etkilendi. Sabah saatlerinde başlayan yağmur, zamanla yerini kar yağışına bıraktı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde Kar Manzarası

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesi, kar yağışı ile tamamen beyaza büründü. Ayrıca, Selim ilçesindeki Allahuekber Dağları'nda da kar etkili oldu, bu da bölgeye güzel bir kış manzarası kazandırdı.

Yüksek Rakımlı Köyler de Beyaz Bir örtü Kapladı

Kar yağışı, yüksek rakımlı köylerde de etkili oldu, böylece birçok yerleşim yeri kar altında kaldı.