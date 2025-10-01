Kars'ta 30 Hesaba Yasa Dışı Bahis ve Kumar Reklamı Nedeniyle Erişim Engeli

Kars'ta 30 Hesaba Erişim Engeli
Sanal devriye sonucu yasa dışı reklamlara müdahale
Kars'ta, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda şüpheli hesaplar belirlendi.
Yapılan tespitler doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı.
Karar, Kars Sulh Ceza Hakimliğinin talebi ve kararıyla uygulanarak bu hesaplara erişim engeli getirildi.