Kars'ta 30 Hesaba Yasa Dışı Bahis ve Kumar Reklamı Nedeniyle Erişim Engeli

Kars'ta sanal devriye sonucu yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişim engeli getirildi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:39
Kars'ta 30 Hesaba Yasa Dışı Bahis ve Kumar Reklamı Nedeniyle Erişim Engeli

Kars'ta 30 Hesaba Erişim Engeli

Sanal devriye sonucu yasa dışı reklamlara müdahale

Kars'ta, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda şüpheli hesaplar belirlendi.

Yapılan tespitler doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı.

Karar, Kars Sulh Ceza Hakimliğinin talebi ve kararıyla uygulanarak bu hesaplara erişim engeli getirildi.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atina'da 'Students for Gaza' Sumud Filosu'na Dayanışma Mesajı
2
Aylin Nazlıaka Aksaray'da: CHP Merkez İlçe 14. Olağan Kongresi'nde İktidar Mesajı
3
Meteoroloji Uyardı: Batı Karadeniz ve Marmara'ya Yarına Fırtına
4
Japonya'da sıcak çarpması vakaları ilk kez 100 bini geçti
5
Fransa'dan Sert Kınama: Aden Körfezi'nde Minervagracht'a Husi Saldırısı
6
Tunceli'de TOKİ: 214 Konut ve 3 İş Yeri Tamamlandı — Vali Aygöl İnceledi
7
Mersin Anamur'da İki Motosiklet Çarpıştı: Sürücüler Öldü

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin