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Kars'ta 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Kars'ın Kağızman ilçesinde sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 05:04
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 05:04
Kars'ta 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Kars'ta Deprem Kuşağı Harekete Geçti

Kars'ın Kağızman ilçesinde, bu sabah saat 04.47'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Kağızman olarak belirlendi.

Depremin Derinliği

Kayıt edilen depremin, yerin 7,71 kilometre derinliğinde oluştuğu kaydedildi. Bu tür sarsıntıların, bölgedeki fay hatlarını tetikleyebileceği düşünülüyor.

Yetkililer, depremin meydana geldiği saatlerde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını belirtti. Ancak, vatandaşların dikkatli olmaları ve olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli durmaları gerektiği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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