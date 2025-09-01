Kars'ta 4 Kızıl Tilki Yavrusu Mahalleye İndi: Her Akşam Vatandaşlar Besliyor

Kars'ta Mahalleye İnen 4 Kızıl Tilki Yavrusu Her Akşam Besleniyor

4 kızıl tilki yavrusu, Kars'ın Sarıkamış ilçesi Tepe Mahallesi'nde her akşam mahalle sakinleri tarafından besleniyor. Yaklaşık 5 aydır mahalleye gelen yavrular, karınlarını doyurduktan sonra ormanlık alana çekiliyor.

Ormanla iç içe yaşam

Sarıçam ormanlarıyla çevrili Sarıkamış ilçesi, bozayı, kurt, vaşak, tilki, karaca, tavşan gibi birçok yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunuyor. İlçede ormanlık bölgeye yakın yerleşim yerlerinde ise özellikle geceleri bozayı ve kızıl tilkiler sıkça görülüyor.

Mahalle sakinlerinin besleyişi

Tepe Mahallesi sakinleri, yavruları her akşam bahçelerine çağırıp besliyor. Vatandaş Ömer Ayan, AA muhabirine şu sözleri aktardı: "Geçen yıl annelerini besliyorduk, bu sene 4 yavruyu besliyoruz. Onlar da bize alıştı. Her akşam geliyorlar, bisküvi ve yemek veriyoruz, ekmekle besliyoruz."

Mahalle sakini Bülent Koç ise tilki yavrularının sürekli mahallelerine geldiğini ve onları özenle beslediklerini anlattı.

Kars'ta her akşam mahalleye inen 4 kızıl tilki yavrusu, mahalle sakinlerince besleniyor.