DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,19 -0,17%
ALTIN
4.587,69 -0,55%
BITCOIN
4.465.995,84 0,43%

Kars'ta 4 Kızıl Tilki Yavrusu Mahalleye İndi: Her Akşam Vatandaşlar Besliyor

Tepe Mahallesi'ne yaklaşık 5 aydır gelen 4 kızıl tilki yavrusu, her akşam mahalle sakinleri tarafından bisküvi ve ekmekle besleniyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:04
Kars'ta 4 Kızıl Tilki Yavrusu Mahalleye İndi: Her Akşam Vatandaşlar Besliyor

Kars'ta Mahalleye İnen 4 Kızıl Tilki Yavrusu Her Akşam Besleniyor

4 kızıl tilki yavrusu, Kars'ın Sarıkamış ilçesi Tepe Mahallesi'nde her akşam mahalle sakinleri tarafından besleniyor. Yaklaşık 5 aydır mahalleye gelen yavrular, karınlarını doyurduktan sonra ormanlık alana çekiliyor.

Ormanla iç içe yaşam

Sarıçam ormanlarıyla çevrili Sarıkamış ilçesi, bozayı, kurt, vaşak, tilki, karaca, tavşan gibi birçok yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunuyor. İlçede ormanlık bölgeye yakın yerleşim yerlerinde ise özellikle geceleri bozayı ve kızıl tilkiler sıkça görülüyor.

Mahalle sakinlerinin besleyişi

Tepe Mahallesi sakinleri, yavruları her akşam bahçelerine çağırıp besliyor. Vatandaş Ömer Ayan, AA muhabirine şu sözleri aktardı: "Geçen yıl annelerini besliyorduk, bu sene 4 yavruyu besliyoruz. Onlar da bize alıştı. Her akşam geliyorlar, bisküvi ve yemek veriyoruz, ekmekle besliyoruz."

Mahalle sakini Bülent Koç ise tilki yavrularının sürekli mahallelerine geldiğini ve onları özenle beslediklerini anlattı.

Kars'ta her akşam mahalleye inen 4 kızıl tilki yavrusu, mahalle sakinlerince besleniyor.

Kars'ta her akşam mahalleye inen 4 kızıl tilki yavrusu, mahalle sakinlerince besleniyor.

Kars'ta her akşam mahalleye inen 4 kızıl tilki yavrusu, mahalle sakinlerince besleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Triatlet Berkan Kobal bisiklet kazasında hayatını kaybetti
2
Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş
3
TCG İçel (F-518) Sefine Tersanesi'nde Denize İndirildi — MİLGEM İstif Sınıfı 8. Gemi
4
Beşiktaş'ta Çöpte Bulunan Bebek: Anne Elif A. Adliyeye Sevk Edildi
5
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
6
İzmir Çiğli'de silahlı saldırı: 6 şüpheli gözaltında
7
Binali Yıldırım: Adaletin Yükselmesi Türkiye'yi Daha Güvenilir Kılar — Erzincan Adli Yıl Açılışı

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu