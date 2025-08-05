Kars'ta 42 Bin 658 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Kars'ta Yasa Dışı Kenevir Ekimi Engellendi

Kars'ta, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 42 bin 658 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bölgedeki Akyaka, Arpaçay, Kağızman, Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde gelen ihbarlar üzerine gerçekleştirilen çalışmalar, yasa dışı kenevir ekimi faaliyetlerini ortaya çıkardı.

Operasyon neticesinde, tarlalarda tespit edilen kenevirler, derhal olay yerinde imha edildi.

Bu tür yasadışı faaliyetlere karşı yapılan çalışmalar, Kars'ın güvenliği ve kamu düzeni açısından büyük önem taşıyor.

Kars'ta tarlada ekili halde 42 bin 658 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kars'ta tarlada ekili halde 42 bin 658 kök Hint keneviri ele geçirildi.