Kars'ta Askeri Tatbikat Alanında Anız Yangını Söndürüldü — 70 Dönüm Zarar

Kars'ta askeri tatbikat alanında anız yangını söndürüldü

Olayın Detayları

Kars merkeze bağlı Gelirli Köyü civarında, askeri tatbikat alanında henüz belirlenemeyen nedenle bir anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü ve çevreye yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kars Belediyesi itfaiye ekipleri ile askeri itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 70 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Yetkililerden Kısa Bilgi

Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında çalışmaların sürdüğünü ve bölgedeki güvenlik ile çevresel zarar tespitlerinin devam ettiğini bildirdi.

