Kars'ta Bozayı Mahalleye İnerek Yiyecek Aradı

Kars'ta Bozayı Mahallede Görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, mahalleye inen bozayı, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi. Bu ilginç olay, yerel halkı hem şaşırttı hem de endişelendirdi. Dünyanın tek göç eden ayıları olarak literatüre giren bozayılar, bölgede 2 bin 200-2 bin 800 rakımlı sarıçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanlarda yaşıyor.

Gece Yüzleşmesi

Gece saatlerinde ormanlık alana yakın Tepe Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeye gelen bozayı, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kaydetmek isterken, bir bozayının onlara doğru saldırmaya kalkışması sonucunda korkulu anlar yaşandı.

Olayın ardından yetkililer, vatandaşları bu hayvanlara çok yaklaşmamaları konusunda uyardı. Bozayıların doğal yaşam alanlarına çekilmesiyle birlikte, halkın bu tür durumlarda daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, mahalleye inen bozayı, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, mahalleye inen bozayı, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.