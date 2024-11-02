Kars'ta Çocuğun Ölümüne Sebep Olan Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Kars'ta Düğün Salonuna Yapılan Silahlı Saldırı

Kars'ın İnönü Caddesi'nde bulunan bir düğün salonuna 29 Ekim tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırı sonucunda, evinin önünde akülü aracıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı kurşun isabet ederek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın Ardından Yürütülen Çalışmalar

Polis ekipleri, Erdağı'nın ölümüne ilişkin olayın aydınlatılması amacıyla kapsamlı çalışmalar başlattı. Ekipler, iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve olayın gerçekleştiği alandan hard disk, av tüfeği, çelik yelek, iki tabanca ve 300 mermi ele geçirildi.

Kurşunun Kaynağı Araştırılıyor

Polis, Erdağı'na isabet eden kurşunun hangi silahtan geldiğini belirlemek üzere elde edilen silahları Adli Tıp Kurumu (ATK) Balistik Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. Saldırı anının görüntülerinde, bir otomobille düğün salonu önüne gelen saldırganın, hızla iş yerinden ateş açması ve ardından kaçışı yer aldı.

Zanlılar Hakkında Gelişmeler

Olayla ilgili olarak 9 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 5'i tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.