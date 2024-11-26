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Kars'ta Domuz Sürüsü Yerleşim Alanına İndi

Kars'ın Selim ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek arayan domuz sürüsü, yerleşim alanına yaklaşarak görüntülendi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 15:47
Kars'ta Domuz Sürüsü Yerleşim Alanına İndi

Kars'ta Domuz Sürüsü Görüntülendi

Kars'ın Selim ilçesinde soğuk hava ve kar yağışının etkisiyle domuz sürüsü arazide görüntülendi. Son günlerde bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları, yaban hayatını etkilemeye devam ediyor.

Yiyecek Arayışı

Karla kaplı arazide yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, yerleşim yerine doğru inmeye başladı. İlçeye bağlı Koşapınarı köyü yakınlarında bir grup domuz, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Gülümseten Anlar

Görüntüleri çeken bir vatandaşın o anlarda domuzlara "Gençler!" diye seslenmesi ise izleyenlere gülümsetti. Bu ilginç karşılaşma, bölgenin yaban hayatı açısından dikkat çekici bir görüntü oluşturdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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