Kars'ta Drone Destekli Operasyon: Çok Sayıda Silah ve 10 Gözaltı

Kars merkezli drone destekli operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 8 şarjör ve 265 fişek ele geçirildi; 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 09:24
Kars merkezli drone destekli operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi

KOM ekipleri Akyaka, Sarıkamış ve Selim (detaylarda Susuz) ilçelerinde eş zamanlı baskın düzenledi

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik drone destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon Kars il merkezi ile birlikte Akyaka, Sarıkamış ve Selim ilçelerinde düzenlendi. İkametlerde yapılan aramalarda toplam 6 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 8 şarjör ve 265 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması için İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Gözaltındaki kişiler hakkında "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, silah tacirlerine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

