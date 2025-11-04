Kars'ta İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı — Vali Ziya Polat Başkanlığında

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı; il genelindeki asayiş ve güvenlik uygulamaları değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 17:38
Kars'ta İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı — Vali Ziya Polat Başkanlığında

Kars'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda il genelindeki güvenlik düzeni ve asayiş uygulamaları masaya yatırıldı.

Katılımcılar

Toplantıya; Başsavcı Mehmet Çepli, Vali Yardımcısı Hayrettin Buğra Güzel, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ve ilçe kaymakamları katıldı.

Gündem ve Değerlendirmeler

Toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak kolluk kuvvetlerince il genelinde yürütülen ve planlanan genel asayiş ve güvenlik uygulamaları değerlendirildi. Yerel güvenlik önlemleri ve uygulama takvimi üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

KARS VALİSİ ZİYA POLAT BAŞKANLIĞINDA, "İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ KOORDİNASYONTOPLANTISI"...

KARS VALİSİ ZİYA POLAT BAŞKANLIĞINDA, "İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ KOORDİNASYONTOPLANTISI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

KARS VALİSİ ZİYA POLAT BAŞKANLIĞINDA, "İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ KOORDİNASYONTOPLANTISI"...

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Konak'ta Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı, Şüpheli Yakalandı
2
Aksaray'da Boşanma Sürecinde Eşinin Arabasının Camını Yumrukla Kırdı, KADES İhbarıyla Gözaltı
3
Bursa Mudanya'da Eski Eşini Markette Bıçakladı: Şüpheli Teslim Oldu
4
Aksaray'da Yayayı Kurtarmaya Çalışan Sürücü Parktaki Araçlara Çarptı: 2 Yaralı
5
Kastamonu'da Vali Dallı: "Uyuşturucu Mücadelesinde İhbar Hayati Önemde"
6
Nevşehir'de Lüks Araçla Drift Yapan Sürücüye 65 Bin 69 TL Ceza
7
Eğirdir'de motosiklet kazası: 22 yaşındaki Mert Candemir yaşamını yitirdi

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?