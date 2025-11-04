Kars'ta İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı — Vali Ziya Polat Başkanlığında

Kars'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda il genelindeki güvenlik düzeni ve asayiş uygulamaları masaya yatırıldı.

Katılımcılar

Toplantıya; Başsavcı Mehmet Çepli, Vali Yardımcısı Hayrettin Buğra Güzel, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ve ilçe kaymakamları katıldı.

Gündem ve Değerlendirmeler

Toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak kolluk kuvvetlerince il genelinde yürütülen ve planlanan genel asayiş ve güvenlik uygulamaları değerlendirildi. Yerel güvenlik önlemleri ve uygulama takvimi üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

