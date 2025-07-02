Kars'ta Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı, 17 Küçükbaş Hayvan Telefi

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Korkutan Kaza

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kamyonet kazası, iki kişinin yaralanmasına ve 17 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. Nusret A'nın kullandığı 76 AB 716 plakalı kamyonet, Handere köyü mevkisinde devrildi.

Olayın Detayları

Kazada sürücü Nusret A. ile araçta yolcu olarak bulunan Metin Yiğit yaralandı. Aracın yükünde bulunan 17 küçükbaş hayvan da kaza anında telef oldu.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Nusret A, buradaki ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 17 küçükbaş telef oldu.