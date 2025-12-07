Kars’ta Kar Coşkusu: Çocuklar Kardan Adam Yaptı, Sarıkamış’ta Kızak Keyfi

Kars’ın Sarıkamış, Susuz ve Akyaka ilçelerinde etkili kar yağışıyla çocuklar kardan adam yaptı, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kızak keyfi yaşandı; Susuz havadan kartpostal gibi görüntülendi.

Kars, beklenen kar yağışıyla adeta beyaz bir masala dönüştü. Özellikle yüksek kesimlerte etkili olan kar, başta çocuklar olmak üzere bölgeyi şenlendirdi.

Kardan adam ve kızak keyfi

Kar yağışı Sarıkamış, Susuz ve Akyaka ilçelerinde yaşamı canlandırdı. Akyaka'da çocuklar sokaklarda kardan adam yaparken, Sarıkamış'ta kızaklarını kapan çocuklar soluğu Sarıkamış Kayak Merkezi'nde aldı.

"Sarıkamış’a kar yağdı. Bizde kızak kayıyoruz. İnşallah kar daha çok yağar" diyen Mir Bedirhan Aslantatar ile ablası Nazenin Sena Aslantatar, karın tadını çıkardı.

Beyazlara bürünen Susuz havadan görüntülendi

Yağan karla birlikte Susuz ilçesi havadan görüntülendi; karla kaplı evler, binalar, cadde ve parklar kartpostal niteliğinde görüntüler sundu.

Kars, doğal güzellikleri ve meşhur Çıldır Gölü'nde yapılacak kış etkinlikleriyle yeni sezonda da yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya hazırlanıyor.

