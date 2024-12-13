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Kars'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Aksatıyor

Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşanıyor, araçlar yolda kaldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 20:04
Kars'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Aksatıyor

Kars'ta Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Kars'ta dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi, ulaşımı ciddi şekilde aksatmaya başladı.

Kars-Ardahan kara yolunun Susuz Şelalesi mevkisinde, kar ve buzlanma nedeniyle 7 tır yolda mahsur kaldı. Araçların ilerleyememesi üzerine zincir takılması gerekti.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak, yol güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Benzer sıkıntılar Kars-Erzurum kara yolu'nun Sarıkamış Karakurt köyü mevkisinde de yaşandı. Burada da bazı araçlar kar nedeniyle yolda kalırken, ekipler bölgede karla mücadele çalışmasına başladı.

Kars'ta devam eden kötü hava koşulları, ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden olmakta, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği bildirilmektedir.

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