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Kars'ta Kar Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü

Kars'ta etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturdu. Yahni Dağı ve Sarıkamış'ta kar kalınlığı 10 cm'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 11:31
Kars'ta Kar Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü

Kars'ta, etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerin beyaza bürünmesine yol açtı. Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, yüksek bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışla birlikte, Kars-Ani kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı tamamen beyaza büründü. Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri etkisi altına aldı.

İlçeyi çevreleyen sarıçam ormanları, yağan karla birlikte tamamen beyaza büründü. Hatta, sarı çiçekler ve çiğdemlerin kar altında kaldığı gözlemlendi.

Öte yandan, 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Ziyaretçiler arasında bulunan yaban kuşlarının da, yiyecek aramak için bu bölgelere yöneldiği görüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesini çevreleyen sarıçam ormanları, yağan karla beyaza büründü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesini çevreleyen sarıçam ormanları, yağan karla beyaza büründü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesini çevreleyen sarıçam ormanları, yağan karla beyaza büründü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesini çevreleyen sarıçam ormanları, yağan karla beyaza büründü.

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