Kars'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı: Sürücü Yaralandı

Kars'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı

Ahmet Arslan Bulvarı'nda Zincirleme Hasar, Sürücü Yaralandı

Kars'ta Ahmet Arslan Bulvarı üzerinde kontrolden çıkan ve plakası ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, yolun sağında park halinde bulunan Ümit Ç'ye ait 34 JR 7508 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Ümit Ç'ye ait otomobilin önündeki diğer araçlara da çarparak zincirleme hasara yol açtığı bildirildi.

Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hasar gören araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Araç sahiplerinden Ümit Ç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracının park halinde olduğunu ve kaza nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

