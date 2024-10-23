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Kars'ta Öğretmenlerin Bulunduğu Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Kars'ın Susuz ilçesinde meydana gelen kazada 6 öğretmen yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:38
Kars'ta Öğretmenlerin Bulunduğu Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Kars'ta Otomobil ve İş Makinesi Çarpıştı

Kars'ın Susuz ilçesinde bir trafik kazası sonucu 6 öğretmen yaralandı. Olay, otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucunda gerçekleşti.

Kaza Anı ve Yaralılar

Tolga B. yönetimindeki 01 AUG 978 plakalı otomobil, Çamçavuş köyü yakınlarında, sürücüsü Tolga Z. olan iş makinesiyle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan öğretmenlerden İlayda D, Elif A, İlayda Ç, Hatice B. ve İlyas E. yaralandı.

Yardım ve Hastane Süreci

Kazasının ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine sevk edildi.

Vali Ziya Polat'tan Ziyaret

Kars Valisi Ziya Polat, kaza sonrasında yaralanan öğretmenleri hastanede ziyaret ederek, "Geçmiş olsun" dileklerini iletti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kars'ın Susuz ilçesinde, otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu otomobildeki 6 öğretmen...

Kars'ın Susuz ilçesinde, otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu otomobildeki 6 öğretmen yaralandı.

Kars'ın Susuz ilçesinde, otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu otomobildeki 6 öğretmen...

Kars'ın Susuz ilçesinde, otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu otomobildeki 6 öğretmen yaralandı.

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