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Kars'ta Sağlık Ekipleri Kara Saplanan Aracı Kurtardı

Kars'ta kar yağışı nedeniyle kara saplanan otomobil, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 23:20
Kars'ta Sağlık Ekipleri Kara Saplanan Aracı Kurtardı

Kars'ta Kara Saplanan Araç Kurtarıldı

Kars'ta yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Kars-Digor kara yolunda meydana gelen olayda, bir otomobil kara saplandı.

O sırada yoldan geçen 112 Acil Servis ekipleri, kara saplanan aracı kurtarmak için hemen harekete geçti. Sağlık ekipleri, kürek yardımı ile otomobilin önünü açarak kurtarma çalışmalarını başlattı.

Yapılan müdahale sayesinde, araçta mahsur kalanların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin hızlı ve etkili çalışması, olumsuz hava koşullarına rağmen başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

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