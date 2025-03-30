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Kars'ta Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 00:13
Kars'ta Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi. Olayda aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Olay, Nihat Aksu idaresindeki 36 SE 412 plakalı otomobilin Kars-Kağızman kara yolu Paslı Geçidi mevkisinde devrilmesi sonucu gerçekleşti. Kazanın ardından çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine intikal eden sağlık ve jandarma ekipleri, başta sürücü Nihat Aksu olmak üzere araçta bulunan Gizem (28), Kübra (28) ve Gözde Aksu (27)'nun yaralandığını tespit etti.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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