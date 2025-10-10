Kars'ta 'Sarıkamış'tan Gazze'ye Selam Yürüyüşü'ne Yaklaşık Bin Kişi

Kars'ta 'Sarıkamış'tan Gazze'ye Selam Yürüyüşü

Etkinlik ve katılımcılar

Sarıkamış İlçe Müftülüğü organizesiyle Filistin'e destek amacıyla düzenlenen 'Sarıkamış'tan Gazze'ye Selam Yürüyüşü', cuma namazının ardından Hükümet Konağı önündeki tören alanında başladı.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Muhammet Divani konuştu. Divani, etkinliğin amaç ve manasını anlatarak, Gazze ile Kudüs'ü konuşmanın önemine vurgu yaptı ve şöyle dedi: "Gazze'yi konuşmak insanlığın geleceğini konuşmaktır. İşgalci İsrail'in Filistin'de uyguladığı vahşet yalnızca canice bir siyasetin neticesi değildir. Aynı zamanda bu insanlık dışı davranışlarının altında kirli ve sapkın bir inanç yatmaktadır. Siyonistler, Filistin'i yıllardır kan gölüne çevirdi. İşte Kudüs ve Gazze bizi tevhide, vahdete, bir olmaya, kardeşliğe çağırıyor. İşte Gazze'deki mücadele bize yorulmamayı, umutsuzluğa düşmemeyi, sabretmeyi öğretiyor. Tıpkı şanlı ecdadımızın Yemen'de, Çanakkale ve Sarıkamış'ta imkansızlıklara rağmen yaptığı gibi."

Konuşmaların ardından alanda toplanan yaklaşık bin kişi, ellerinde "Kudüs İslam'ındır, Özgür Filistin" yazılı dövizler ile Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak tekbir getirip yaklaşık 2 kilometre yürüdü.

Yürüyüş, Yeni Cami avlusunda yapılan dualarla sona erdi. Etkinliğe Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kars'ta, Filistin'e destek amacıyla "Sarıkamış'tan Gazze'ye Selam Yürüyüşü" gerçekleştirildi.