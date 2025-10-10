Kars'ta 'Sarıkamış'tan Gazze'ye Selam Yürüyüşü'ne Yaklaşık Bin Kişi

Kars'ta Sarıkamış İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği 'Sarıkamış'tan Gazze'ye Selam Yürüyüşü'ne yaklaşık bin kişi katıldı; yürüyüş Yeni Cami'de dualarla sona erdi.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 15:55
Kars'ta 'Sarıkamış'tan Gazze'ye Selam Yürüyüşü'ne Yaklaşık Bin Kişi

Kars'ta 'Sarıkamış'tan Gazze'ye Selam Yürüyüşü

Etkinlik ve katılımcılar

Sarıkamış İlçe Müftülüğü organizesiyle Filistin'e destek amacıyla düzenlenen 'Sarıkamış'tan Gazze'ye Selam Yürüyüşü', cuma namazının ardından Hükümet Konağı önündeki tören alanında başladı.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Muhammet Divani konuştu. Divani, etkinliğin amaç ve manasını anlatarak, Gazze ile Kudüs'ü konuşmanın önemine vurgu yaptı ve şöyle dedi: "Gazze'yi konuşmak insanlığın geleceğini konuşmaktır. İşgalci İsrail'in Filistin'de uyguladığı vahşet yalnızca canice bir siyasetin neticesi değildir. Aynı zamanda bu insanlık dışı davranışlarının altında kirli ve sapkın bir inanç yatmaktadır. Siyonistler, Filistin'i yıllardır kan gölüne çevirdi. İşte Kudüs ve Gazze bizi tevhide, vahdete, bir olmaya, kardeşliğe çağırıyor. İşte Gazze'deki mücadele bize yorulmamayı, umutsuzluğa düşmemeyi, sabretmeyi öğretiyor. Tıpkı şanlı ecdadımızın Yemen'de, Çanakkale ve Sarıkamış'ta imkansızlıklara rağmen yaptığı gibi."

Konuşmaların ardından alanda toplanan yaklaşık bin kişi, ellerinde "Kudüs İslam'ındır, Özgür Filistin" yazılı dövizler ile Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak tekbir getirip yaklaşık 2 kilometre yürüdü.

Yürüyüş, Yeni Cami avlusunda yapılan dualarla sona erdi. Etkinliğe Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kars'ta, Filistin'e destek amacıyla "Sarıkamış'tan Gazze'ye Selam Yürüyüşü"...

Kars'ta, Filistin'e destek amacıyla "Sarıkamış'tan Gazze'ye Selam Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Kars'ta, Filistin'e destek amacıyla "Sarıkamış'tan Gazze'ye Selam Yürüyüşü"...

İLGİLİ HABERLER

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Germencik'te Trafik Kazası: Sulama Kanalına Çarpan Araçta 1 Kişi Öldü
2
Meloni'nin Partisi FDI'dan Peçe ve Burka Yasa Teklifi: Cami Finansmanına Sıkı Denetim
3
Sakaltutan Geçidi'nde Çelik Bariyerle Ölümlü Kaza Sıfırlandı — Erzincan
4
THY Uçağı İstanbul'a İndi: Özgürlük Filosu'ndan 94 Aktivist Türkiye'ye Döndü
5
Erdoğan: İsrail-Filistin Sorununu İki Devletli Çözümle Çözeceğiz
6
CHP Lideri Özgür Özel Madrid'de Pedro Sanchez ile Görüştü
7
Bartın'da Sağanak Heyelana Yol Açtı: Bir Ev Tedbir Amaçlı Tahliye Edildi

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi