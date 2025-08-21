Kars’ta SAT-1 Şapı Kontrol Altında: 600 Bin Büyükbaş, 1 Milyon Küçükbaş Yeniden Merada

Kars’ta SAT-1 Şap Hastalığı Kontrol Altına Alındı

Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, kentte görülen SAT-1 tip şap hastalığına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Alınan tedbirler sayesinde hastalığın seyrini değiştirdik ve çok şükür 600 bin büyükbaş ve 1 milyonun üzerindeki küçükbaş hayvanımızı yeniden meralara döndürdük." dedi.

Saha Ziyaretinde Üreticilerin Sorunları Dinlendi

Aydın, Dikme köyü merasında merada hayvanlarını otlatan çoban ve besicilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Kars’ın Türkiye’nin hayvancılıktaki en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Aydın, salgına karşı hızlı ve etkin bir müdahale yürüttüklerini belirtti.

Hızlı Müdahale: Aşılama ve Dezenfeksiyon

Aydın, 60 yıl aradan sonra ilk defa Türkiye'de görülen SAT-1 serotipli şap hastalığına karşı sahada yoğun çalışma yapıldığını anlattı. "İl ve ilçe müdürlüklerimizde görevli 100 veteriner hekim, sahada gece gündüz çalışarak, bakanlığımıza bağlı Şap Enstitüsü tarafından geliştirilen aşıları uyguladı." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarda 60 ton dezenfektan kullanılarak işletmelerin yanı sıra mera ve yaylalarda hayvanların toplandığı alanlar ile ağıllar dezenfekte edildi. Ayrıca 550 bin büyükbaş ve 450 bin küçükbaş olmak üzere toplam 1 milyon hayvan sağlık taramasından geçirildi ve üreticilere bilgilendirme toplantıları ile eğitimler verildi.

Karantina ve Devam Eden Aşılama

Aydın, mücadele sürecinin karantina tedbirleri ile birlikte yürütüldüğünü belirterek, "Alınan bu tedbirler sayesinde hastalığın seyrini değiştirdik ve çok şükür 600 bin büyükbaş ve 1 milyonun üzerindeki küçükbaş hayvanımızı yeniden meralara döndürdük." dedi.

Mücadelenin tamamlanmadığını vurgulayan Aydın, "Hastalığın yeniden ortaya çıkmaması ve yayılmaması için aşılama çalışmalarımız devam etmektedir. Bu noktada üreticilerimizin duyarlılığı büyük önem taşımaktadır. Aşılamaya katılım, hem sürülerimizin sağlığı ve hayvan hareketlerinin serbest hale gelmesi için hem de ülkemizin hayvancılığı açısından hayati bir unsurdur." şeklinde konuştu.

Kars’ın Hayvancılık ve Süt Ürünleri Vurgusu

Aydın, "Bugün itibarıyla Kars, ülkemizin besilik hayvan ihtiyacını karşılamaya hazırdır. Bununla birlikte bu bereketli topraklardan elde edilen sütlerle ürettiğimiz Kars kaşarı, gravyeri ve tereyağıyla da ülkemizin sofralarına hem değer hem lezzet katmaya devam ediyoruz." dedi.

Teşekkür ve Devam Eden Aşı Uygulamaları

Aydın, özveriyle çalışan veteriner hekimlere, mesai arkadaşlarına ve duyarlılık gösteren tüm üreticilere teşekkür etti. Ayrıca, "Hastalığın görülmesiyle birlikte bakanlığımızın bize tahsis ettiği 260 bin doz SAT-1 serotip içeren şap aşısını uygulamaya devam ediyoruz, süreç içerisinde ilimizdeki tüm hayvanları serotip karşı aşılayacağız." diye konuştu.

